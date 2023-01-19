Более 13 тысяч жителей Петербурга и области искупались на Крещение

К полудню 19 января в купели Петербурга и Ленобласти окунулись более 13 тысяч граждан.

Петербуржцы продолжают праздновать Крещение Господне и, по древней традиции, совершать омовение в купелях. Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по городу, за ночь и утро более 13 тысяч горожан искупались в проруби.

Всего на территории города в этому году обустроена 21 купель, возле них во время купаний дежурили спасатели, добровольцы и медики в составе 27 единиц техники и 320 человек.

Отмечается, что до полудня серьезных происшествий или нарушений во время купаний выявлено не было.

Также на территории Ленобласти в официально оборудованных купелях за ночь искупались более трех тысяч человек, происшествий при этом там тоже зафиксировано не было.

После 12 часов купания в Петербурге продолжались еще некоторое время, поэтому цифра в 13 тысяч человек не окончательная.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что перед омовением в проруби необходимо проверить артериальное давление и разогреть кожные покровы. Также нужно помнить, что нырять вперед головой нельзя, - первыми в воду опускаются ноги.