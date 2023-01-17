Петербуржцам рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Крещение наступит уже через пару дней. Многие православные верующие поддержат старую традицию и окунуться в прорубь. Однако стоит не забывать о простых, но очень важных правилах безопасности, дабы купание в проруби не обернулось вредом для здоровья.

В петербургском Роспотребнадзоре горожанам напомнили, что в городе в Крещения, 18 и 19 января, будут оборудованы проруби — купели для омовения. Совершать крещенское омовение следует только в согласованных и специально подготовленных местах. Там, за безопасностью будут следить спасатели и медработники. В других местах купание опасно для жизни.

Перед погружением в прорубь необходимо проверить артериальное давление и разогреть кожные покровы. Нельзя нырять вперед головой — первыми в воду опускаются ноги. Прыгать и нырять также не стоит. Дабы не допустить переохлаждения, в проруби не стоит пребывать более минуты.

Выходя из купели необходимо держаться за поручни. Сразу после купания нужно насухо вытереться и надеть теплую одежду. Оставаться на улице не рекомендуется.

Специалисты также напомнили, что перед купанием в проруби нельзя употреблять спиртное.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал плюсовую температуру и дождь на Крещение.