Пассажиров самолета в Иркутск отправят из петербургского аэропорта на час позже запланированного

В четверг, 19 января, пассажиры самолета в Иркутск вылетят из Северной столицы позже более чем на час. В расписании аэропорта есть изменения.

Так, на 08:20 утра, на сайте воздушной гавани Северной столице указана одна серьезная задержка рейса. Речь идет о самолете до Иркутска от авиакомпании "S7". По обновленным данным, самолет отправится в 14:05 вместо 12:40.

Все остальные авиарейсы должны покинуть Петербург согласно расписанию. Кроме того, все рейсы на прибытие будут также осуществлены, задержанных самолетов при этом не наблюдается.

В течение дня возможны изменения, которые можно отслеживать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в декабре на территории Санкт-Петербурга после ремонтных заработал аэродром Левашово. На торжественной церемонии открытия была проведена первая посадка самолета Ан-72.