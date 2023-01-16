Петербургский синоптик пообещал дожди и аномальное тепло на Крещение

Плюсовая температура задержится в Петербурге и на вторую декаду января. На Крещение горожанам обещали дождь и отметки в +5 градусов.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что тепло, которое держится в городе вот уже несколько дней, полностью компенсировало сильные морозы, ударившие в начале января. Благодаря этому средняя температура воздуха по итогам первой половины месяца почти достигла нормы и составила -4,3 градуса.

Похолодание Колесов обещал только к третьей декаде месяца. Однако, по словам специалиста, морозы и тогда будут несильные. С красивым снегом дать точных прогнозов вообще не получается, так как низкие температуры принесет антициклон, не характеризующийся обильными осадками.

Синоптик предупредил, что на Крещение в Петербурге пройдут дожди, а столбик термометра установится на отметках в +3 и +5 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что "Всемирный день снега" в Петербурге прошел с дождем. Известно, что в предыдущие годы этот день горожане тоже почти всегда проводили без главного атрибута.