"Всемирный день снега" в Петербурге снова проходит с дождем

В воскресенье, 15 января, петербуржцы отпраздную "Всемирный день снега" с дождем. По словам специалиста, такая ситуация в городе не впервые.

Плюсовая температура в Петербурге, установившаяся даже ночью, превратила снежную массу в грязные лужи. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем telegram-канале, с 14 на 15 января столбик термометра поднялся до +3,8 градусов, при этом снег все продолжает таять, что совсем не подходит для "Всемирного дня снега". Колесов заметил, что так сильно потеплело только на западе России, а по остальной территории морозы продолжают держаться на отметках в -50 и в -60 градусов.

При этом в предыдущие годы петербуржцы на "День снега" тоже почти всегда обходились без главного атрибута, особенно часто оттепель начали замечать в последние пару лет. По словам синоптика, самым снежным в середине января оказался 1982 год, - тогда высота покрова в городе составила 50 см. В 1966 году показатели снизились до 46 см, а в 1956 году – до 44 см. В 2010 и 2011 год высота была не намного выше 40 см.

Специалист напомнил, что чаще всего в эти дни на территории региона идет дождь, а не снег. Больше всего осадков (7,9 мм ) выпало в 1993 году и тоже в виде дождя.

Снег 15 января удалось заметить только в 1962 году, когда добавилось 8 см снежного покрова.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцы встретили март в середине зимы с сильным ветром и дождями.