Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по факту застройки Шуваловского леса

Активисты опубликовали в сети открытое письмо, в котором просят Следственный комитет России разобраться в ситуации с застройкой Шуваловского парка.

На проблему обратил внимание Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил подготовить и предоставить готовый доклад о ходе проверки по факту законности застройки территории Шуваловского леса.

Зеленый массив, расположенный на углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта, местные жители пытаются защитить уже с весны 2021 года, когда прошел народный сход. В ходе мероприятия были собраны подписи против готовящейся вырубки.

В этот раз открытое письмо было опубликовано на просторах интернета. В пресс-службе уточнили, что отчет о ходе проверки по факту законности застройки Шуваловского леса подготовит руководитель городского управления ведомства Марина Парастаева.

Напомним, что все земли Шуваловского леса, относящиеся ранее к природной зоне Приморского района Петербурга, отдали под застройку жилья. Обращение в суд ситуацию не исправило.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об издевательствах над несовершенноленим на Аннинском шоссе.