Самолет из Петербурга в Якутск восьмого января вылетит почти на шесть часов позже

В петербургском аэропорту Пулково восьмого января на вылет отменен один рейс и почти на шесть часов задержан еще один.

Вылет самолета в Дели из Пулково снова отменили. Рейс авиакомпании "Спайс Джет" поставлен в распиании на 06:45 утра, но помечен как отмененный. До Петербурга самолет из Дели на 05:15 тоже не долетел.

В воскресенье сильная задержка коснется пассажиров рейса "Санкт-Петербург - Якутск". Самолет авиакомпании "Якутия" должен был покинуть петербургский аэропорт в 16:00, но теперь, согласно расписанию, вылет рейса перенесли более чем на пять часов, — Из Пулково в Якутск пассажиры отправятся в 21:40 по мск.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, покинуть аэропорт по расписанию. Все изменения в течение дня можно отслеживать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что седьмого января из Пулково не отправили два запланированных ранее самолета, при этом более чем на три часа был задержан вылет воздушного судна в Душанбе.