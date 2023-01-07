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Пассажиры рейса "Петербург - Душанбе" отправятся в путь почти на три часа позже

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© Фото: Baltphoto

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Седьмого января из воздушной гавани Северной столицы не вылетят два запланированных ранее самолета, при этом еще три авиарейса осуществят позже, чем планировалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, сегодня уже есть, как минимум два отмененных рейса. Например, по информации на 08:20 по мск., не отправился в путь самолет до Дели, - он был запланирован на 06:45. Напомним, что это уже не первый случай, когда рейс "Спайс Джет" по этому направлению, указанный в расписании, не отправляется до конечного пункта.

Вторым отмененным самолетом в субботу станет рейс "Санкт-Петербург — Сочи" авиакомпании "Икар", запланированный ранее на 18:15.

Также перенесли отправление воздушного судна по направлениям "Санкт-Петербург — Волгоград" от Smartavia, "Санкт-Петербург — Сочи" и "Санкт-Петербург — Душанбе" от Уральских Авиалиний. Теперь авиарейс в Волгоград вместо 08:55 должен состояться в 09:25. В свою очередь, до Сочи самолет отправят в 13:10 вместо 12:30, а в Душанбе пассажиры вылетят в 19:00 вместо 16:20.

Остальные самолеты, согласно данным онлайн-табло, должны отправиться в путь по расписанию. Все изменения можно отслеживать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что четвертого января задержали вылет самолета из Пулково в Сочи. Также был вовсе отменен авиарейс в Дели.

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