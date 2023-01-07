Пассажиры рейса "Петербург - Душанбе" отправятся в путь почти на три часа позже

Седьмого января из воздушной гавани Северной столицы не вылетят два запланированных ранее самолета, при этом еще три авиарейса осуществят позже, чем планировалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, сегодня уже есть, как минимум два отмененных рейса. Например, по информации на 08:20 по мск., не отправился в путь самолет до Дели, - он был запланирован на 06:45. Напомним, что это уже не первый случай, когда рейс "Спайс Джет" по этому направлению, указанный в расписании, не отправляется до конечного пункта.

Вторым отмененным самолетом в субботу станет рейс "Санкт-Петербург — Сочи" авиакомпании "Икар", запланированный ранее на 18:15.

Также перенесли отправление воздушного судна по направлениям "Санкт-Петербург — Волгоград" от Smartavia, "Санкт-Петербург — Сочи" и "Санкт-Петербург — Душанбе" от Уральских Авиалиний. Теперь авиарейс в Волгоград вместо 08:55 должен состояться в 09:25. В свою очередь, до Сочи самолет отправят в 13:10 вместо 12:30, а в Душанбе пассажиры вылетят в 19:00 вместо 16:20.

Остальные самолеты, согласно данным онлайн-табло, должны отправиться в путь по расписанию. Все изменения можно отслеживать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что четвертого января задержали вылет самолета из Пулково в Сочи. Также был вовсе отменен авиарейс в Дели.