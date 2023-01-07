С начала зимы в Петербурге насобирали более миллиона кубометров снежных масс

В снегоплавильных пунктах Северной столицы собрали самый первый миллион кубометров снега с начала сезона.

За всю зиму удалось растопить 659 тысяч кубометров осадков, одновременно с этим на снегоприемные пункты привезли примерно 354 "кубов" снежных масс.

В пресс-службе городского "Водоканала" рассказали, что на всех специальных пунктах насобирали более миллиона кубометров снега. В общей сложности получилось 1 013 985 «кубов». При этом больше всего (100 тысяч кубометров) специалисты растопили на Мебельной улице.

На первое место по количеству собранного снега вырвался пункт на Взлетной улице, - с начала зимы туда прибыло 95 тысяч кубометров осадков.

Сейчас в городе функционируют 18 "снежных" пунктов, общая производительность которых может достигать 101,5 тысяч "кубов" снега в сутки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге из-за антициклона продолжает идти снег, при этом город окутали крепкие морозы, о которых уже неоднократно предупреждали синоптики. На территории Ленобласти столбик термометра достиг -20 градусов.