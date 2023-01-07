Морозить и засыпать снегом Северную столицу продолжает антициклон

В Северной столице наступили одни из самых морозных и холодных дней, о которых уже давно предупреждают синоптики. Так, на территории Ленобласти столбик термометра может опуститься до -20 градусов.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в субботу, седьмого января, Санкт-Петербург все еще остается под влиянием антициклона, медленно уходящего на юг. Именно поэтому в городе держится облачная с прояснениями погода, местами снова стоит ждать немного осадков в виде снега.
Температура воздуха в течение дня на территории Петербурга дойдет до −7 и −9 градусов, но в Ленобласти показатели могут достичь отметок в −7 и −12 градусов. Специалист заметил, что местами в регионе может похолодать до −15 и −20 градусов.
Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление в течение дня вырастет и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что седьмого января в Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности, который продержится на территории города вплоть до 10 часов утра из-за сильных холодов.