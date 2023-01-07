Морозить и засыпать снегом Северную столицу продолжает антициклон

В Северной столице наступили одни из самых морозных и холодных дней, о которых уже давно предупреждают синоптики. Так, на территории Ленобласти столбик термометра может опуститься до -20 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в субботу, седьмого января, Санкт-Петербург все еще остается под влиянием антициклона, медленно уходящего на юг. Именно поэтому в городе держится облачная с прояснениями погода, местами снова стоит ждать немного осадков в виде снега.