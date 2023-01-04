Колесов рассказал, когда в Петербурге спадут лютые морозы

Второй день Санкт-Петербург засыпает снегом, а между тем горожанам продолжают напоминать о сильнх морозах, которые придут прямо к Рождеству и задержатся в городе на несколько дней.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что холоднее всего будет с седьмого по девятое января. В эти дни температура воздуха ночью опуститься до -15 и-20 градусов, а в окрестностях столбик термометра покажет еще более низкие значения. Более того, в это время суточных ход температуры будет очень маленький, поэтому днем, если и будет теплее, то лишь на нескольк градусов.

Сейчас температура воздуха тоже продолжает понижаться, при этом и снег прекращаться пока не собирается. Так, на юге Петербурга осадков выпало больше всего. Колесов поделился, что в Красном селе уже к середине дня выросли сугробы, в то время как в центре появился снежный покров в несколько сантиметров.

Уже завтра в город придет антициклон, захвативший с собой очень холодную воздушную массу с севера. а сегодня на востоке области специалисты зафиксировали отметку в -10 градусов, при этом в Архангельской области, на севере Финляндии значения опустились до -20 градусов и ниже.

По словам Колесова, потеплеет только к середине следующей неделе, после 9 числа, - тогда в город снова придут циклоны с запада.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что четвертое января для горожан все еще остается снежной по воле циклона, который уходит на северо-восток Европейской России. Именно поэтому в регионе будет облачно, только вечером можно ждать прояснения. Об этом синоптик рассказал в социальных сетях.