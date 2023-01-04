Четвертого января из Пулково в Сочи пассажиры отправятся позже

Утром четвертого января из петербургского аэропорта не был отправлен один самолет. Кроме того, несколько позже в путешествие отправились пассажиры еще одного рейса.

В среду вовсе отменили один самолет. Согласно данным онлайн-табло, он должен был проследовать из Санкт-Петерубрга в Дели и вылеть около 06:45. Перевозчиком пассажиров выступала компания "Спайс Джет". Верооятная причина отмены рейса - то, что воздушное судно из Дели так и не приземлилось в аэропорту Петербурга. Известно, что прибытие планировалось на 05:15 часов утра.

Также четвертого января был задержан авиарейс "Петербург — Сочи" авиакомпании "Победа". Пассажиры отправились из Северной столицы на 15 минут позже указанного изначально в онлайн-табло времени.

Остальные самолеты, согласно данным на 08:26 утра, должны вылететь из Пулково по расписанию. Обо всех изменениях можно будет узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне Новго года пассажиры десяти авиационных рейсов не смогли вовремя отправить из Пулково в запланированное место для путешествия.