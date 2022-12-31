Пассажиры 10 рейсов не смогли вовремя отправиться из Пулково из-за опозданий

В Петербурге пассажиры десяти авиационных рейсов не смогли вовремя отправить из Пулково в запланированное место для путешествия. В канун Нового года произошел ряд задержек самолетов.

Причиной задержек авиарейсов стало то, что самолеты не смогли вовремя прибыть в Пулково. В связи с опозданием им придется задержаться в аэропорту. Об этом сообщает Neva.Today.

Жители и гости Северной столицы не смогли направить в назначенные сроки до Уфы, Калининграда, Ульяновска, Нижнекамска, Екатеринбурга, Минеральных вод, Новосибирска, а также Оренбурга.

Также были перенесены два международных рейса. Петербуржцы и гости города не смогли вовремя отправиться в Шарм-Эль-Шейх и Минск.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие жители Северной столицы обеспокоены тем, что после рабочего дня не смогут провести праздничную ночь в бодром состоянии. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин посоветовал поспать или хотя бы просто полежать часок.