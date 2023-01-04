Ремонтировать вестибюль "Ладожской" могут на месяц дольше, чем планировали

Ремонт вестибюля станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге может занять несколько больше времени, чем было заявлено изначально из-за полностью сдвинутых сроков начала и конца работ.

Так, на портале госзакупок информация по ремонту вестибюля станции, где Смольному не удалось найти подрядчика, была обновлена, - теперь в документе установлены новые даты начала и завершения работ. Согласно настоящим данным, ремонт вестибюля может начаться и закончиться позже.

Закупку по ремонту вестибюля станции обновили 30 декабря прошлого года. Сначала подрядчик должен был приступить к работам в феврале 2023 года и закончить их в январе 2024 года. Теперь же начало установлено на 31 марта, а конец - на 29 февраля следующего года.

Контракт получил оценку в более, чем в 2,2 млрд рублей. Заявки от новых соискателей будут ждать до 16 января.

Еще в начале декабря 2022 года конкурс на проведение капитального ремонта станции метро "Ладожская" признали несостоявшимся, так как все заявки на участие были отклонены. Выяснилось, что претендент был только один, но он не смог в полной мере удовлетворить требования петербургских властей. При этом в Комитете по транспорту отмечали, что несостоявшаяся закупка не должна отразиться на сроках ремонта станции.

В ходе работ специалисты должны отремонтировать вестибюль и наклонный ход станции, заменить покрытие пола, а также все элементы заполнений проёмов дверей, окон, люков.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что спустя почти год завершился капитальный ремонт второго вестибюля станции метро "Московская". Для петербуржцев вход открылся 26 декабря рано утром.