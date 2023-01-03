Петербургский синоптик восхитился циклоном "Magdalen" и предупредил о двадцатиградусных морозах

Во вторник, 3 января, в Северной столице царит настоящее сказака, - дороги плотно засыпало снегом. Всему причиной оказался циклон "Magdalene".

По словам главного синоптика Петерубрга Александра Колесова, за всю последнюю череду новогодних циклонов "Magdalene" стал самым долгожданным и желаемым. Вот уже не первый год снег выпадает в Петербурге именно третьего числа, практически сразу после новогодней ночи.

"На этот раз циклон "Magdalene" принес нам эту красоту снова, когда ее так не хватало", - заметил Колесов.

Сегодня по всему югу Ленинградской области прошел хороший снег, а на юго-западе снегопад выдался очень сильным. Теперь, по мнению синоптика, можно вновь повторить новогодние фотосессии в городе, поймать красоту и сказочную, зимнюю атмосферу.

Между тем температура воздуха постепенно начинает понижаться, к Рождеству даже в Санкт-Петербурге будет очень холодно, заверил Колесов. Снег при этом будет идит еще на протяжении пары дней, а затем ударят сильные морозы и захватят всю территорию Ленобласти. Так, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, но на западе должно быть немного теплее.

В Санкт-Петербурге тоже может быть сильное понижение температуры воздуха вполоть до -15…-20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило автомобилистов о сильном снегопаде и просило быть осторожнее 3 января.