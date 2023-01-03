  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 00:05 71.2374  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 00:05 76.7058  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургский синоптик восхитился циклоном "Magdalen" и предупредил о двадцатиградусных морозах

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Во вторник, 3 января, в Северной столице царит настоящее сказака, - дороги плотно засыпало снегом. Всему причиной оказался циклон "Magdalene".

По словам главного синоптика Петерубрга Александра Колесова, за всю последнюю череду новогодних циклонов "Magdalene" стал самым долгожданным и желаемым. Вот уже не первый год снег выпадает в Петербурге именно третьего числа, практически сразу после новогодней ночи. 

"На этот раз циклон "Magdalene" принес нам эту красоту снова, когда ее так не хватало", - заметил Колесов.

Сегодня по всему югу Ленинградской области прошел хороший снег, а на юго-западе снегопад выдался очень сильным. Теперь, по мнению синоптика, можно вновь повторить новогодние фотосессии в городе, поймать красоту и сказочную, зимнюю атмосферу. 

Между тем температура воздуха постепенно начинает понижаться, к Рождеству даже в Санкт-Петербурге будет очень холодно, заверил Колесов. Снег при этом будет идит еще на протяжении пары дней, а затем ударят сильные морозы и захватят всю территорию Ленобласти. Так, на востоке ожидается до -20…-25 градусов и ниже, но на западе должно быть немного теплее.

В Санкт-Петербурге тоже может быть сильное понижение температуры воздуха вполоть до -15…-20 градусов. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило автомобилистов о сильном снегопаде и просило быть осторожнее 3 января. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram