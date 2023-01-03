Автолюбителям напомнили о сильном снегопаде в Петербурге третьего января

Во вторник, 3 января, Северную столицу с самого утра начало засыпать снегом. В связи с этим автомобилистам и пешеходам необходимо оставаться предельно внимательными на протяжении всего сегодняшнего дня.

Из-за снегопада покрытие дорог стало очень скользким, дает о себе знать и местами образовавшаяся из-за перепада температур слякоть. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило, что 3 января в регионе выпадет очень много снега. Из-за этого на дорогах могут быть заторы и ДТП.

В пресс-службе ГИБДД, призывают водителей не экспериментировать и не совершать резких маневров, а также правильно выбирать скоростной режим и соблюдать дистанцию. В ведомстве напомнили, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге становится больше, чем в три раза.

Также горожанам посоветовали при выборе и планировании маршрута учитывать дорожную обстановку. Согласно данным Яндекс.Погоды снег в городе будет идти целый день. Похожая ситуация сложится и в Ленобласти.

Ранее Санкт-Петерубург.ру писал, что накануне об ухудшении поголдных условий местных жителей предупреждали и в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице. Отмечаелось, что местами ожидается сильный снег.