  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 00:05 71.2374  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 00:05 76.7058  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Диетолог назвала лучшие новогодние деликатесы

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

На новогоднем столе почти всегда можно найти множество разных блюд, часть из которых не очень полезны для здоровья. Однако есть и те продукты, употребление которых и порадует, и не навредит.

Руководитель клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова отметила, что можно разрешить себе отведать, например, икру разных сортов рыб.  Есть и имитированная икра, которая тоже не принесет вреда, но и пользой не отметится. Об этом рассказал "МК в Питере".

Полезным деликатесом на новогоднем столе считается красная малосольная рыба, но нужно помнить, что за вечер допустимо съесть около 200 грамм. Этот продукт богат Омега 3. А вот морепродукты можно любые и в разном виде, но лучше избегать готовки во фритюре.

Отдельные рекомендации действуют для пожилых людей, которым лучше не увлекаться  салатами и закусками с печенью трески. Также желательно отказаться от пончиков, картошки фри, острых крылышек и жирных блюд, так как все это создаст большую нагрузку на печень, поджелудочную и селезенку.

Употребление колбасы и мясных деликатесов не стоит под запретом, но есть их тоже лучше в меру. Особенно людям с подагрой или тем, у кого есть трудности с жеванием и глотанием.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram