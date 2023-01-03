Диетолог назвала лучшие новогодние деликатесы

На новогоднем столе почти всегда можно найти множество разных блюд, часть из которых не очень полезны для здоровья. Однако есть и те продукты, употребление которых и порадует, и не навредит.

Руководитель клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова отметила, что можно разрешить себе отведать, например, икру разных сортов рыб. Есть и имитированная икра, которая тоже не принесет вреда, но и пользой не отметится. Об этом рассказал "МК в Питере".

Полезным деликатесом на новогоднем столе считается красная малосольная рыба, но нужно помнить, что за вечер допустимо съесть около 200 грамм. Этот продукт богат Омега 3. А вот морепродукты можно любые и в разном виде, но лучше избегать готовки во фритюре.

Отдельные рекомендации действуют для пожилых людей, которым лучше не увлекаться салатами и закусками с печенью трески. Также желательно отказаться от пончиков, картошки фри, острых крылышек и жирных блюд, так как все это создаст большую нагрузку на печень, поджелудочную и селезенку.

Употребление колбасы и мясных деликатесов не стоит под запретом, но есть их тоже лучше в меру. Особенно людям с подагрой или тем, у кого есть трудности с жеванием и глотанием.