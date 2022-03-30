«Полуворовство и полувранье»: Ширвиндт пожаловался, что покойный Задорнов воровал смешные истории у друзей

Российский актер и режиссер Александр Ширвиндт заявил о том, что покойный сатирик Михаил Задорнов воровал чужие шутки и истории. Об этом он соообщил в беседе с изданием «СтарХит».

По словам Ширвиндта, он много лет дружил с Задорновым. Актер вспоминает, что сатирик в начале карьеры воровал байки, шутки и истории у своих друзей. Он признается, что часть рассказаного Задорновым со сцены на самом деле пренадлежит ему.

Режиссер рассказал, что после одного случая сатирик стал упоминать имена тех, кому пренадлежат истории. Ширвиндт вспомнил, как в самолете Жванецкий не захотел рассказать историю в компании с Задорновым, потому что все понимали, что он ее украдет. Это повлияло на поведение знаменитого юмориста.