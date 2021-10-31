В Петербурге ночью проверили 10 баров на соблюдение антиковидных норм

Об этом 31 октября сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Сотрудники полиции, районной администрации и Федеральной налоговой службы проверили 10 баров Центрального района на нарушение антиковидных норм. По итогам было составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

Бары, в которых были нарушения, обнаружили на Литейном проспекте и на улице Рубинштейна. Основные нарушения: отсутствие масок и QR-кодов. В одном заведении отсутствовала лицензия на продажу алкоголя.

«По сравнению с прошлым годом заметно улучшение с соблюдением эпидемиологических норм. Открыто гораздо меньше точек, чем это было год назад, в преддверии Новогодних праздников. Люди стали ответственнее», — сказала начальница отдела потребительского рынка администрации Центрального района Анны Старосельской.