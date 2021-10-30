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В Петербурге установили памятник в память жертвам теракта над Синаем

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© Фото: https://vk.com/pamiatniki_rossii

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На Серафимовском кладбище установили мемориал в память о пассажирах и экипаже борта А321, погибших над Синаем в 2015 году.

Об этом 29 октября сообщила председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова.

В Петербурге на Серафимовском кладбище открыли мемориал погибшим в 2015 году в самолете над Синаем «Сложенные крылья». Так же сегодня, 30 октября, прошла панихида в память о жертвах авиакатастрофы.

31 октября наступает шестая годовщина трагедии, в которой погибло 224 человека. Родственники и близкие тех, кто был на рейсе во время теракта ежегодно встречаются возложить цветы. Помимо Серафимовского кладбища, участники церемонии были и на Румболовой горе во Всеволожске.

В воскресенье, 31 октября, в храме на берегу Матисова канала (ул. адмирала Черокова, 10), который строится в память о жертвах, проведут панихиду.

31 октября 2015 года в самолете Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург, произошел взрыв. Авиасообщение из Петербурга на Синай восстановили только в 2021 году.

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