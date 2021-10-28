Ода современному Петербургу

При этом город развивается, и время не стоит на месте – новому миру требуются свои великие стихи. Эту несправедливость решила исправить Компания Л1, которая в середине сентября объявила старт поэтического конкурса «Лондонская осень».

Название конкурсу дал новый жилой квартал Компании Л1, расположенный на участке между проспектом Просвещения, улицами Руднева, Кустодиева и Поэтическим бульваром. Здесь находятся сразу четыре комплекса Компании Л1: «Лондон Парк», «Поэт», «Шекспир» и «Байрон».

Принять участие в конкурсе могли все желающие. За полтора месяца Компания получила более 350 произведений почти от двухсот авторов. Отобрать десятку лучших было поручено топ-менеджменту компании, а также приглашенным экспертам, среди которых были журналисты, поэт, а также профессор из петербургского университета.

Следующим этапом стало народное голосование за приз зрительских симпатий. Его лидером стал Никита Васильев, будущий жилец ЖК «Поэт». Остальные призовые места присуждал руководитель Компании Л1 Павел Андреев. Призерами стали Ася Никитина из города Курган, петербуржцы Светлана Гончарова и Эрик Осташев. Его блюзовая композиция на свои стихи стала абсолютным лидером.



Также были добавлены две дополнительных номинации. Выбором информационных партнеров стало стихотворение студентки Алины Лысиковой, лучшим произведением детей и подростков – стихотворение петербургской пятиклассницы Храмовой Софии.