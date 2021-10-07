СПБГУ первого замдекана уволили из-за высказываний об «убогих» и «нормальных» студентах

Информация об этом появилась 6 октября в сообщении проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приёмной вуза.

В СПБГУ отстранили от работы первого замдекана экономического факультета доцента Юрия Гузова. Его уволили за ответ студенту о практике: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтеры, саботажники ждут отчисления».

Обязанности Гузова будет исполнять доцент Виктор Титов.

В своем высказывании бывший первый замдекан экономического факультета СПБГУ говорил о ситуации с обязательной подписью для студентов вместо практики. В Петростат не могут устроить молодых людей, которые получают соцвыплаты, поэтому они останутся без зарплаты и будут «волонтерами. Все остальные студенты будут иметь зарплату.

Одна из студенток спросила педагога о возможной опасности на переписи. Он ответил: «Что касается криминала, то вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей с вами беседы».