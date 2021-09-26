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Учащихся СПбГУ вместо практики отправляют переписывать население

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© Фото: baltphoto

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Студенты СПБГУ примут участие во Всероссийской переписи населения 2021 года.

Соответствующий приказ подписан первым проректором по учебной работе Мариной Лавриковой.

Петербургских студентов государственного университета отправят ходить по квартирам и переписывать население. Руководители 35 направлений в СПБГУ преимущественно гуманитарных направлений должны направить на Всероссийскую перепись населения 2021 года своих учащихся.

Студенты будут проходить такую “практику”, потому что Управление службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти и СПБГУ подписали контракт. Соглашение о взаимодействии при подготовке Всероссийской переписи населения предусматривает, что студентам будут платить за должность контролера или переписчика 18–20 тысяч рублей за месяц работы.

«Перепись населения организуется в масштабах Российской Федерации с привлечением вузов. Всеми вузами России заключено соглашение с Росстатом, студентам предлагают участвовать в государственно важной деятельности, — прокомментировала на заседании первый проректор Марина Лаврикова.

У студентов остается возможность пройти практику по специальности, но университет должен обеспечить «определенную численность» переписчиков.

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