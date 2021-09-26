В ТРК «Меркурий» открылось гастрономическое пространство

Информация об открывшемся фудпарке появилась на официальном сайте Ginza Project.

В ТРК «Меркурий» появилось пространство площадью 3000 квадратных метров. Это первый в Петербурге фудхолл с десятком гастрономических концепций и развлечениями.

«Его ключевой идеей стало создание современной городской среды, объединяющей фудхолл, несколько зон отдыха и полноценный продуктовый маркет, где будут продаваться свежие фермерские продукты, овощи и фрукты», — сообщается на сайте компании.

Средний чек составит 600 рублей. Основные кухни: японская, грузинская и русская. «Мы выбрали три концепции, в которых компетенция Ginza очевидно сильна. Это грузинская, японская и русская кухня. Начнем с этого, а дальше посмотрим, но надеемся на развитие этого формата», — рассказал РБК Петербург партнер Ginza Project Антон Шалевой.