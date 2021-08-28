Ремонт фасада дома №95 на Ленинском проспекте завершат в октябре

Сегодня, 28 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход ремонтных работ многоквартирного дома №95 на Ленинском проспекте.

Здание было построено в 1985 году. На данный момент в доме проживает более 2,5 тысяч человек. Во время ремонта специалисты также очистили наружные панели, восстановили гидроизоляцию балконов и лоджий и нанесли новую краску. В ходе работ заменили дверные и оконные наполнения и утеплили торцевые фасады.

"Объект непростой, но больше половины фасада уже отремонтировано", — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

После окончания наружных работ будет произведена замена лифтов, а также капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Работы проводятся в рамках программы ремонта фасадов, подвалов, крыш многоквартирных домов, построенных в 1980-х.