Петербуржца с инвалидностью отказались принять в школу

Мальчику с инвалидностью отказали в зачислении в 369 лицей в Красносельском районе Петербурга.

Семья проживает по адресу, прикрепленному к учреждению. В учебном году 2021-2022 в лицее откроют 7 классов численностью 210 человек. Оказалось, во время приемной компании в первую волну успели подать заявление 435 человек.

Приоритет был отдан детям, у который было первоочередное право зачисления. Это федеральные и региональные льготники - дети сотрудников полиции, военнослужащих и тд. Также в первую очередь принимают детей, у который братья и сестры учатся в данном образовательном учреждении, а также родители которых занимают штатную должность.

"В перечне отсутствуют льготы, предоставляемые по состоянию здоровья ребенка. Однако наличие инвалидности или слабого здоровья не влияет на вопрос зачисления в школу", — прокомментировали в администрации.

Конфликтная комиссия предложила семье пойти в 247 школу. Однако в классе вместе с мальчиком будет 38 детей. Мама мальчика поделилась со СМИ, что идти до школы около 15 минут.