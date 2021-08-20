В Петербурге линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе

Праздник начала нового учебного года в петербургских школах устроят на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на совещании зампреда правительства Татьяны Голиковой по вопросу готовности школ и детских садов к новому учебному году.

Все школы и детские сады начнут принимать детей в очном режиме. При входе в образовательное учреждение школьникам будут измерять температуру бесконтактным способом. Режим разобщения групп и классов сохранится. Также посещать столовую теперь будут по графику.

"Созданы все условия для безопасного пребывания детей", — поделился губернатор Александр Беглов.

В ходе подготовки к новому учебному году во многих школах и детских садах обновили оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов. В учебных кабинетах поставили новую мебелью, а также подготовили спортивные площадки и стадионы. На это из бюджета было выделено 2,78 миллиарда рублей, а на капитальный ремонт зданий – свыше 2,5 миллиардов.

Кроме того, на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в детских образовательных учреждениях было выделено 4,2 миллиарда и более 1 миллиарда рублей. Теперь в Петербурге 100% школы и сады обеспечены охраной, около 91% уже установили камеры видеонаблюдения и контроль доступа.