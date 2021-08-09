Александр Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Сегодня, 9 августа, в день окончания Ленинградской битвы на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, члены правительства города и депутаты ЗакСа.

С 2017 года в честь подвига защитников города 9 августа внесено в закон Петербурга как "День окончания Ленинградской битвы".

"Ленинградская победа стала для всего мира символом мужества, несгибаемого духа и любви к родной земле. Подвиг ленинградцев – беспримерный, неизвестный ранее мировой истории", – сообщил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Также, 77-летие окончания Ленинградской битвы в Петербурге отметили полуденным выстрелом с Петропавловской крепости.

Ленинградская битва проходила в период с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. Она длилась 1127 дней и ночей и стала одним из самых долгих сражений Великой Отечественной войны.