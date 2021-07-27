Петербург стал лидером программы туристического кэшбека

Губернатор Александр Беглов на заседании правительства Петербурга оценил работу по поддержке туристической сферы.

Во всем мире за период пандемии сфера туризма пострадала больше всего. Как сообщает "Санкт-Петербург", президент и правительство России дали ряд поручений, чтобы поддержать эту сферу. Одним из них стала программа стимулирования внутреннего туризма — туристический кешбэк, которым и решил воспользоваться город. Это во многом помогло Петербургу.

"Мы использовали эту возможность благодаря усилиям правительства города и представителей туристического рынка. И нам Ростуризм в этом отношении очень здорово помог. Петербург стал лидером этой программы", — отметил Александр Беглов.

Также губернатор уточнил, что принятые меры поддержки дали возможность Петербургу сохранить сферу гостеприимства. К программе уже подключились 135 городских организаций. Со своей стороны в Смольном предоставили меры поддержки, объем которых составил 4 миллиарда рублей.

За прошлый год Петербург смог заработать почти 110 миллиарда рублей на сфере туризма. Российские путешественники отдавали предпочтение именно Северной столице. По сообщению профильного комитета, туристы в среднем за неделю тратили почти 38 тысяч рублей.