Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" может получить вторую площадку

В Петербурге прошла встреча Александра Беглова и художественного руководителя театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрия Александрова. Как сообщают в пресс-службе Смольного, на встрече обсудили возможность получения второй площадки для театра.

"Санктъ-Петербургъ Опера" — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать", — считает Александр Беглов.

На данный момент театр вмещает не больше 170 зрителей, поэтому было принято решение о поиске альтернативного помещения. Сейчас театр занимает особняк барона фон Дервиза на Галерной улице, 33.

«Санктъ-Петербургъ Опера» открыли в 1987 году. Его спектакли ежегодно становятся номинантами российских премий — «Золотая маска» и «Золотой софит».