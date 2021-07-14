Петербургский суд запретил группу "ВКонтакте" с ответами на ЕГЭ

Октябрьский районный суд Петербурга решил удовлетворить иск прокурора и признал запрещенной группу во «ВКонтакте», через которую школьники могли купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ.

"Мы отправляем готовые материалы на электронную почту за 18 часов до начала экзамена по местному времени вашего региона, поэтому обратите на это внимание, когда будете подавать заявку на КИМы и ответы. Всё происходит через наш официальный сайт, который никак не контролируется российскими властями и не может оказаться заблокированным в мире, т. к. находится вне досягаемости Роскомнадзора", — опубликовала администрация в группе.

Администратор, представитель социальной сети или заинтересованное лицо не явились на заседание суда.

Суд посчитал, что подобные группы компрометируют необходимость образования.