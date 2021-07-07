МЧС предупреждает петербуржцев о повышении температуры

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили об ухудшении погодных условий. В Петербурге с 7 по 12 июля ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха до +28 градусов, это примерно на 7–10 градусов выше климатической нормы.

7 июля температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32 градусов. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Атмосферное давление будет повышаться слабо.

Спасатели напоминают, что в такую погоду следует носить белую одежду, пить побольше жидкости, а также стараться минимизировать время пребывания на солнце.