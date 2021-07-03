СПБГУ не продлил контракт с завкафедрой семитологии и гебраистики

Санкт-Петербургский государственный университет отказался продлевать контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета Соней Ямпольской. Официальная причина ректората СПБГУ - задержание и штраф за нарушение санитарных норм. В январе Ямпольской был выписан штраф за административное правонарушение - нарушение санитарных норм.

Бывшая завкафедра Восточного факультета считает, что вероятная причина увольнения - задержание сотрудниками ОМОНа, которое возможно трактуется в политическом ключе. Об этом она сообщила на своей странице в FaceBook.

"Ну что ж, друзья, я больше не являюсь сотрудником СПбГУ (заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета). Здесь нет никакой драмы для меня лично (ей Богу), но, мне кажется, стоит поделиться этой новостью. Насколько мне известно, ректорат категорически отказывается продлевать со мной договор/заключать новый (старый закончился 30.06.2021)", - написала Ямпольская.

Она поблагодарила руководство Восточного факультета, которое выступало на ее стороне и сделало все возможное, чтобы отстоять кандидатуру Ямпольской.