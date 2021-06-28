Марии Мотузной пригрозили уголовным делом за публикации из Мариинской больницы

Блогер Мария Мотузная сообщила в своем Twitter о том, что ей пригрозили уголовным делом за те фотографии, которые она опубликовала из Мариинской больницы с коммивояжером, предлагавший пациентам китайский массажер.

«Только что меня вызвал врач и после осмотра сказал, что я нарушаю федеральный закон (!) из-за фото в больнице без разрешения администрации и могу попасть под уголовную ответственность», — сообщила блогер.

Отметим, что ранее Мотузная была возмущена тем, что к ней не пустили ее мужа, а неизвестного мужчину, у которого маска была надета на подбородок, впустили.

Кроме того, девушку приглашали на разговор под предлогом осмотра, но телефон она оставила в палате, поэтому записи диалога нет.