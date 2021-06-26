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Дмитрий Павлов поздравил мотопарадом жителей Пушкина с 311-летием города

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© Фото: Царскосельский мотопарад

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Мотоколонна, украшенная флагами России и города Пушкин, проехала по улицам и площадям Царского Села.

В Пушкине отметили 311-летие города необычным способом. Организатор «Царскоселького марафона» Дмитрий Павлов поздравил жителей города мотопарадом. Так, 26 июня мотоколонна проехала по улицам Царского села. Празднование Дня города началось с возложения цветов к мемориальному комплексу “Ополченцы”, а затем горожане отправились к памятнику Александра Сергеевича Пушкина, расположенному в лицейском саду.

Необычным пунктом празднования стала мотоколонна, украшенная флагами России и города Пушкин. Инициатором новой традиции стал Дмитрий Павлов. «И этот первый Царскосельский мотопарад, я думаю, что он станет традиционным. Он будет привлекать много туристов, россиян, мотоциклистов, байкеров на радость жителям Пушкина. И мы будем поддерживать эту традицию!» — отметил Павлов. Необычную идею поддержал президент Ассоциации мотоциклистов Петербурга Григорий Путинцев совместно с главой Пушкинского района Владимиром Омельницким. Они присутствовали на праздновании Дня города и лично поздравили жителей Пушкинского района, а Дмитрий Павлов официально открыл Царскосельский мотопарад.

По площадям и улицам Царского Села 26 июня, в субботу, проехала мотоколонна, поздравляя горожан. Рычащие моторы проследовали до центра района Славянка, где их встретили директор благотворительного фонда «Добродушие» Екатерина Машкова и ее подопечные.

Местным жителям понравился новый формат празднования, особенно были довольны дети, с которыми байкеры поделились секретами мототехники и дали посидеть на “железных конях”. Теперь горожане хотят, чтобы традиция прижилась в Царском Селе

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