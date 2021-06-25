“Севкабель” сорвал госзаказ для подводных лодок

В банк “Траст” обратилась АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по вопросу о неисполнении госзаказа для подводных лодок ВМФ. Кроме того, обращение поступило к исполнителю - бывшему предприятию "ПК "Севкабель". Однако проблема гораздо сложнее, так как АО было ранее ликвидировано и не может исполнить заказ.

Известно, что кабели необходимы в рамках оборонзаказа на строительство и ремонт российских подводных лодок К тому же, “Севкабель” был единственным заводом в стране, производящий нужный для Военно-Морского флота кабель.

Напомним, в результате конфликта с банком “Траст” кабельное предприятие “Севкабель” признали банкротом и ликвидировали, уволив более 500 сотрудников.