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Из-за «Алых парусов» перекроют движение судов по рекам в центре Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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В связи с генеральной репетицией праздника с 20 часов 24 июня до 01:30 25 июня будет недоступно движение по акваториям Невы от истока Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов.

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в связи с проведением генеральной репетиции праздника «Алые паруса», будет перекрыто движение судов по рекам Северной столице в центре города.

Таким образом, с 20:00 24 июня до 01:30 25 июня суда не смогут двигаться в акватории Невы от истока реки Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов, а также Зимней канавка между 2-м Зимним и Эрмитажным мостами. Также суда не смогут проплыть от Прачечного до Пантелеймоновского мостов, а также в Кронверском проливе от Иоанновского до Кронверского мостов.

Кроме того, отметим, что в день проведения праздника для выпускников с 19 часов 25 июня до 8 часов утра 26 июня будет перекрыто движение для всех судов по Неве, от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов, Малой Неве от Биржевого до Тучкова моста и другие маршруты.

Корректировки в движении по акваториям города не коснутся судов, которые участвуют в празднике.

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