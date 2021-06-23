Депутатам ЗакСа из-за жары разрешили работать без пиджаков

В связи с аномально-жаркой погодой депутатам Законодательного собрания Петербурга разрешили снять один элемент одежды.

Перед началом заседания 23 июня спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что из-за жары температуру в помещении невозможно опустить ниже 25 градусов. В связи с этим председатель ЗакСа предложил депутатам снять пиджаки.

Отмечается, что в петербургском парламенте достаточно строго относятся к форме одежды.