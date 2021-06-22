Суд простил школьнику шпаргалку на ЕГЭ

В Петербурге на Едином Государственном Экзамене заметили школьника со шпаргалкой. В связи с этим выпускник был снят с экзамена и дело передали в суд. Однако мировой судья не увидел никаких весомых доказательств списывания кроме шпаргалки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 7 июня во время Единого Государственного Экзамена по математике, который проходил в школе №320. Во время экзамена наблюдатели заметили школьника со шпаргалкой. В результате в отношении него завели дело с административным правонарушением.

На заседании юноша не захотел присутствовать. В результате мировой судья принял решение, что со школьника хватит устного замечания, так как проступок малозначительный.