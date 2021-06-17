У студентки СПбГУ провели обыски из-за освещения пикета на Красной площади

В Петербурге прошли обыски в комнате общежития у студентки СПбГУ. Причиной стала акция на Красной площади, в которой молодой человек смоделировал выстрел из охолощенного оружия. Об этом сообщает telegram-канал издание Sota.Vision.

Сотрудники правоохранительных органов 17 июня, в четверг, пришли в комнату Ники Самусик, которая учится на журналиста в СПбГУ. Из ее вещей изъяли старый телефон, флешку и плакаты с одиночных пикетов. В момент обыска девушка находилась в другом городе, так как проходит практику.

Напомним, 11 июня на Красной площади молодой человек устроил перфоманс, выстрелив из охолощенного оружия, в поддержку политзаключенных.