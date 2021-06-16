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Строители спорткомплекса в Красносельском районе повредили газопровод

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© Фото: baltphoto.ru

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Земельные работы проводило ООО «Пальмира», которая является подрядной организацией при возведении объекта.

В пресс-службе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга сообщили, что во время проведения земельных работ был поврежден газопровод. На этом месте ведется строительство спортивного комплекса, который будет рассчитан на тысячу мест.

«При проведении земельных работ была повреждена газовая труба диаметром 150 мм. Работы велись на стройке крытого спортивного комплекса», — заявили в пресс-службе.

Власти также отметили, что строительными работами занималась организация ООО «Пальмира», которая выступает как подрядная организация при строительстве объекта.

 

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