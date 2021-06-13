На овощебазах Петербурга обнаружили 676 кг санкционных яблок

В Петербурге завершился рейд по городским овощебазам. В результате было обнаружено почти 700 килограммов яблок. Фрукты находились в коробках с двойной маркировкой. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, 10 июня, в четверг, со склада овощебаз изъяли и уничтожили 676 килограммов польских яблок. Однако на коробках были этикеты Беларуси. Известно, что яблоки созданы в Республике Беларусь, на ящиках приклеены этикетки страны-экспортера Польши. Также в Россельхознадзор не передавали документы по продукции. В результате в области уничтожили все 676 килограммов фруктов.