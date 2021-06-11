В Санкт-Петербурге власти города планируют развивать новый вид торговли

В Санкт-Петербурге городские власти планируют развитие нового вида торговли. Об этом проинформировали в пресс-службе Законодательного Собрания города (ЗакС).

Стало известно, что в среду (девятого июня) депутаты ЗакСа в первом чтении отдали свои голоса за принятие поправок в закон о ярмарочной деятельности. Благодаря ему будет продлён период работы ярморок, то есть с 30 до 60 дней в квартал.

Таким образом, власти Санкт-Петербурга планируют введение формата фудтраков. На сегодняшний день в Петербурге существует около ста ресторанов на колёсах, которые очень нравятсся жителям и гостям города.