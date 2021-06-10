К ЕВРО-2020 подсветят Дворцовый мост

В Петербурге к чемпионату Европы по футболу Дворцовый мост украсят тематической подсветкой. В темное время суток мост подсветят оранжевым, бирюзовым и зеленым цветами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"В дни семи матчей ЕВРО-2020 Дворцовый мост будет подсвечен в цвета турнира – бирюзовый, оранжевый и зеленый… Подсветку будут включать в 23.15 и отключать около трех часов утра вместе с наружным освещением города", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в период матчей ЕВРО-2020 подсветка появится и Большого проспекта Петроградской стороны. Подсветка синего цвета появится с 11 июня и продержится в течение месяца.

Напомним, с 11 июня по 11 июля чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах. 12 июня состоится первый матч сборной России.