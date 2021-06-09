Петербурженка подала в суд на Шнурова за песню “В Питере — пить”

В Петербурге зарегистрировали иск от жительницы города к Сергею Владимировичу Шнурову. Суть претензии гражданки заключается в тексте песни "В Питере — пить". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Так, Ксения Овчинникова направила исковое заявление в Смольнинский районный суд. Однако документ пока не принят к производству. Женщину возмутило, что в тексте использовалось два бранных слова, одно из которых повторяется в песне целых четыре раза.

Если заявление будет принято, то ответчика привлекут к ответственности за нарушение закона "О защите прав потребителей".

"При использовании русского языка как государственного не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка", — отметила Ксения.