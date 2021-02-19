Конференция партии Роста, Шнуров на вход и Резник на выход: о чем сегодня писал политический Телеграм Петербурга

Главным политическим событием стала конференция петербургского отделения «Партии Роста». О ней писали почти все значимые местные телеграмеры.



Смоляк (@smolyak) сегодня рассказывает о том, как прошла конференция петербургского отделения "Партии Роста", которое фактически существует только на бумаге. Главой ячейки выбрали Павла Швеца, за выборы будет отвечать Сергей Трохманенко. Автор канала рассказывает о выборах 2016 года, когда партия набрала аж 13 % на пике популярности Дмитриевой (она тогда была депутатом Госдумы). Еще одним паровозом, который тащил организацию в ЗакС по мнению Смоляка, был Максим Резник. Последний разорвал отношения с партией, записавшись в навальнисты. В итоге, Смоляк прогнозирует результат на выборах в ЗакС Петербурга для "Партии Роста" на уровне 5 %. А Максим Резник, вероятно, вылетает из городского парламента.



Сама лидер петербургского отделения партии Роста Оксана Дмитриева у себя в Телеграм (@oxdmitrieva) сегодня пишет о том, что была бы рада увидеть в списках в Государственную думу по одномандатному округу не кого-нибудь, а певца-матерщинника Сергея Шнурова. Сам Сергей еще решений не принял и многие телеграм-каналы до сих пор сомневаются в том, что оно будет положительным.



А канал "Занимательная Конспирология" говоря о посте Дмитриевой, пишет о том, что в случае положительного ответа Шнурова весело не будет. Ибо Сергей уже далеко не тот самый развеселый певец-балагур, который "орет на концерте со спущенными штанами". А напоминает, скорей московского лощеного кота. Публике, по мнению автора канала, такой новый Шнур не по нраву.



Судя по тому, что у Мариинского дворца уже появились полицейские заборчики, ближайшие несколько дней политический Телеграм Петербурга будет обсасывать тему очередного перекрытия центра города. Посмотрим.