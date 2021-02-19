  • 19 Февраль 2021
USD 20.02.2021 73.9717 +0.1962
USD ММВБ 19:18 74.0322  
EUR 20.02.2021 89.5427 +0.6727
EUR ММВБ 19:18 89.7543  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Конференция партии Роста, Шнуров на вход и Резник на выход: о чем сегодня писал политический Телеграм Петербурга

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

После всплеска обсуждений в политическом Телеграме Петербурга, вызванный уходом вице-губернатор Евгений Елина, наблюдается относительное затишье.

Главным политическим событием стала конференция петербургского отделения «Партии Роста». О ней писали почти все значимые местные телеграмеры.

Смоляк (@smolyak) сегодня рассказывает о том, как прошла конференция петербургского отделения "Партии Роста", которое фактически существует только на бумаге. Главой ячейки выбрали Павла Швеца, за выборы будет отвечать Сергей Трохманенко. Автор канала рассказывает о выборах 2016 года, когда партия набрала аж 13 % на пике популярности Дмитриевой (она тогда была депутатом Госдумы). Еще одним паровозом, который тащил организацию в ЗакС по мнению Смоляка, был Максим Резник. Последний разорвал отношения с партией, записавшись в навальнисты. В итоге, Смоляк прогнозирует результат на выборах в ЗакС Петербурга для "Партии Роста" на уровне 5 %. А Максим Резник, вероятно, вылетает из городского парламента.

Сама лидер петербургского отделения партии Роста Оксана Дмитриева у себя в Телеграм (@oxdmitrieva) сегодня пишет о том, что была бы рада увидеть в списках в Государственную думу по одномандатному округу не кого-нибудь, а певца-матерщинника Сергея Шнурова. Сам Сергей еще решений не принял и многие телеграм-каналы до сих пор сомневаются в том, что оно будет положительным.

А канал "Занимательная Конспирология" говоря о посте Дмитриевой, пишет о том, что в случае положительного ответа Шнурова весело не будет. Ибо Сергей уже далеко не тот самый развеселый певец-балагур, который "орет на концерте со спущенными штанами". А напоминает, скорей московского лощеного кота. Публике, по мнению автора канала, такой новый Шнур не по нраву.

Судя по тому, что у Мариинского дворца уже появились полицейские заборчики, ближайшие несколько дней политический Телеграм Петербурга будет обсасывать тему очередного перекрытия центра города. Посмотрим.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram