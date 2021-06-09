Муся из библиотеки Маяковского стала признана лучшей служебной кошкой

В России завершился конкурс лучших котов и кошек, служащих в различных учреждениях. Лучшей кошкой признана Муся, “работающая” в Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского, а лучшим котом признали Матроса Васильевича, обитателя судостроительного завода “Северная верфь”.

Как сообщает организатор конкурса “Республика котов и кошек” в социальной сети “ВКонтакте”, итоги премии-переписи котов подвели сегодня, 9 июня.

“Всего в голосовании приняло участие 4 166 человек. Абсолютный лидер открытого голосования, лучшая служебная кошка России - Муся (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, СПб)”, - отметили на странице.

Пару Мусе составил Матрос Васильевич - его признали лучшим служебным котом Петербурга.