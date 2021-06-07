Метро не будут закрывать ночью после матча России с Бельгией в Петербурге

Впервые после пандемии коронавирусной инфекции метрополитен Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно. Таким образом, подземка будет работать ночью после матча Евро-2020 России с Бельгией на «Газпром Арене». Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В ведомстве также отметили, что с 02:00 до 04:30 купить бесконтактные проездные билеты , а также пополнить баланс электронных проездных. Представители подземки отмечают, что необходимо будет приобретать проездные жетоны за наличные деньги.

Напомним, что матч Россия-Бельгия состоится 12 июня в 22:00 на «Газпром Арене». Соответственно, игра закончится в полночь. В связи с этим руководство метро приняло решение об улучшении комфорта для передвижения пассажиров.