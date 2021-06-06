В Курортном районе полиция долго не могла заставить мужчину надеть трусы

На берегу Финского залива полиция посетила нудистский пляж. Представители правопорядка вежливо попросили всех посетителей пляжа надеть купальные принадлежности или одежду. Однако один молодой человек наотрез отказался одеваться и начал убегать от полиции, выкрикивая непристойные лозунги.

Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, нудисткий пляж находится в Дюнах в Курортном районе Петербурга. Правоохранители пытались догнать парня, однако он прыгнул в воду. В поимке активиста помогли отдыхающие там нудисты.

«Один полностью несогласный и отмороженный нудист стал убегать от полиции в залив, крича лозунги и показывая неприличные жесты», — комментирует ситуацию подписчик сообщества во “ВКонтакте”.