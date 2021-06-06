Полиция сорвала спектакль о сталинских репрессиях

В Петербурге не состоялся спектакль о сталинских репрессиях. Постановка была намечена на вечер субботы, 5 июня. Однако из-за жалобы одного из активистов на репетицию прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали семь человек. Об этом сообщает “ОВД-Инфо”.

Известно, что постановка предполагала чтение со сцены дневников репрессированных в советское время. Репетицией занимались члены труппы “Форум-театра”. В результате семь актеров были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Спектаклю должен был состояться в 19:00 в субботу, 5 июня. Однако в 17:30 членов труппы арестовали. Причину задержания силовики не называли. По предварительной версии, на содержание спектакля пожаловался активист Тимур Булатов.